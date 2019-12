Adottare un animale per Natale è davvero un bellissimo gesto, ma volerne uno non basta per decidere di prenderlo. Passato l’entusiasmo del momento, infatti – e a Natale gli entusiasmi hanno vita facile – restano le sue necessità giornaliere che richiedono impegno e dedizione.

È frequente che siano i bambini a ricevere un cucciolo come regalo di Natale, ma le probabilità che, dopo pochi mesi, la novità passi in secondo piano sono altissime. Vale anche per gli adulti, spesso totalmente convinti di desiderare un cane per poi rendersi conto di quanto sia impegnativo prendersene cura.

Cuccioli come pacchi a Natale, i numeri dell’abbandono

Secondo le stime sarebbero 350mila (contando soltanto cani e gatti) gli animali domestici acquistati durante le festività natalizie. Sapevate che ben 4 su 10 vengono poi abbandonati dopo pochi mesi? E la storia non cambia anno dopo anno. Queste piccole creature di ogni specie diventano regali di grande effetto che però poi crescono e hanno bisogno di cure, anche d’estate.

Inoltre, le statistiche raccontano che gli animali da compagnia regalati per Natale non vengono adottati da canili e rifugi ma acquistati nei negozi. Significa che, oltre che aver negato una nuova famiglia all’abitante di un canile, si è avvallata l’attività di negozi che spesso si riforniscono da allevamenti che non rispettano le normative vigenti e detengono gli animali, e li fanno viaggiare, in condizione disumane. Di fatto creature mercificate per inseguire le leggi del consumismo.

Ecco quando regalare un cucciolo a Natale

Regalare un cucciolo a Natale si può, a patto di rispettare i criteri necessari per un’adozione responsabile e consapevole.

Per capire se la famiglia o la persona a cui stai pensando di donare un amico a quattro zampe sapranno prendersi cura di un regalo così importante devi riflettere attentamente su alcuni aspetti:

Prima di regalare un cucciolo a un bambino che non è tuo figlio parlane prima con i genitori per essere certo che tutta la famiglia desideri il nuovo arrivato e abbia voglia di prendersene cura. Adotta da un canile, gattile o rifugi piuttosto: si tratta di un vero atto d’amore verso un animale senza famiglia Non separare un cucciolo dalla sua mamma troppo presto solo per cercare di far coincidere il regalo con il giorno di Natale: lo svezzamento precoce è negativo  Ricorda inoltre che un animale domestico:

si può ammalare , può sporcare, ha bisogno di uscire anche quando è brutto tempo, comunica a modo suo (abbaia, miagola etc), richiede impegno e tempo e, soprattutto, denaro. Â



Abbiamo approfondito l’argomento con Laura Denti, direttore sanitario del Centro Veterinario Horses&Pets IL CHIRONE di Quartu Sant’Elena, ecco i suoi consigli:

“Le scelte frettolose sono degli errori, non ci si rende conto dell’impegno che comporti il prendere un animale in casa. Se va tutto bene mi regalano un cane, magari già sverminato e vaccinato, e non c’è nessun problema. Poi, però le cose iniziano a farsi serie: la salute dell’animale è un impegno che va perpetrato nel tempo. Ci sono delle profilassi da fare, ci sono malattie da prevenire, in Sardegna in modo particolare perché lavoriamo molto sulla prevenzione di patologie importanti quali la filaria e la leismania“.Â

Impegno e spese, quindi. Ma non solo:

“Al Centro vengono spesso delle famiglie con il cucciolo infortunato perché il bambino lo ha fatto cadere mentre lo aveva in braccio o perché lo ha preso nel modo sbagliato. Purtroppo, in questi casi, la sorte dell’animale è segnata perché spesso non sopravvive alle ferite riportate. In questo senso sensibilizzare è fondamentale, non soltanto nel periodo natalizio o durante altre festività , ma durante tutto l’anno. Il randagismo va combattuto con la consapevolezza e, in certe situazioni, con la sterilizzazione”.