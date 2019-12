Ambiente, Pili (Unidos): “fanghi fognari dal continente a Magomadas”

“Ecco come stanno nascondendo sottoterra i fanghi fognari arrivati a Magamadas da mezza Italia”. La denuncia è di Mauro Pili, leader di Unidos, che ha diffuso in rete il video di un camion che scarica materiali in campagna, evidentemente a Magomafas (Or) accanto un escavatore che “buca, interra e copre”.

“Stanno devastando la terra di Sardegna – afferma Pili -. La popolazione è esausta. In quei territori non si riesce più nemmeno a respirare. C’è aria putrida e nauseabonda!”.

Secondo Pili si tratterebbe “di n traffico di ridirigo che arriva dalle regioni del Sud via mare, al porto di Olbia e di Cagliari. Si tratta – dice – di un agguato alla Sardegna. Tutta la politica in silenzio! Vergogna!”, conclude Pili.