La vertenza Aias arriva al dunque, proprio oggi il Tribunale fallimentare deciderà le sorti della proposta di concordato preventivo depositata dagli avvocati di AIAS Cagliari, AIAS Sardegna, Fondazione Randazzo e società Senecta.

L’udienza di oggi, si inserisce nel quadro della richiesta di fallimento del PM Daniele Caria per tutte le società del gruppo.

Nel mentre l’Aias va avanti con acconti, infatti è stato pagato un “pezzo” di uno stipendio, ma gli arretrati sono sempre 11 mensilità.

La “società” inoltre ha spiegato che al 30 ottobre l’indebitamento era di 83 milioni di euro e non c’è liquidità sufficiente a pagare i creditori, ma continua a enunciare di crediti nei confronti della Regione che tutti gli organismi tecnici e politici hanno ritenuto inesistenti.

Una situazione già difficile da gestire, ma che peggiora, giorno dopo giorno con lavoratori che si licenziano per giusta causa.

Nel contempo dall’assessorato regionale alla sanità non sembra si cerchino strade alternative e i lavoratori hanno, per questo, proclamato uno sciopero per giovedì 19 dicembre con sit-in sotto l’assessorato in via Roma.