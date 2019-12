Si avvicina l’inverno e anche per gli animali, specialmente i gatti, è un momento in cui hanno bisogno di caldo e di stare al riparo.

Per queste ragioni, a causa del freddo, capita che gli animali si rifugino sotto le auto in sosta o addirittura nel vano motore per approfittare del tepore. Dunque, bisogna fare attenzione prima di partire.

Molto spesso i gatti usufruiscono del caldo prodotto dal motore per riscaldarsi e passare alcuni momenti piacevoli lontano dal freddo di questi giorni.

Per questo è sempre opportuno, quando si riprende l’auto, dare un paio di colpetti sul cofano o sulla portiera per risvegliare il gatto dormiglione che potrebbe non accorgersi della messa in moto del motore, oppure suonare il clacson.

Queste piccole precauzioni possono salvare la vita ai piccoli animali randagi.