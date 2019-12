L’Unità di crisi presieduta dal prefetto di Oristano, Gennaro Capo, ha deciso di sospendere le ricerche di Vittorio Maullu, l’agente penitenziario in pensione, 56 anni di Asuni, del quale non si hanno più notizie ormai da otto giorni. La decisione è stata presa a conclusione della riunione convocata ieri mattina per fare il punto della situazione.

Le ricerche, coordinate a livello operativo dai Vigili del fuoco, hanno interessato senza esito un territorio di oltre 400 ettari attorno all’abitato di Asuni e in particolare i luoghi abitualmente frequentati da Maullu, che aveva la residenza a Cagliari ma tornava spesso nel suo paese natale.

Le ricerche, spiega una nota della Prefettura, potranno essere riattivate se ci saranno “nuove segnalazioni qualificate”