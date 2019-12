Ha nascosto all’interno di un posacenere in pietra, a forma di colonna da lui stesso realizzato, un chilo di hascisc. Ma il suo stratagemma non è servito. I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un uomo di 34 anni, muratore part-time.

I militari questa mattina hanno fatto scattare una serie di perquisizioni. Sotto i riflettori è finita prima l’abitazione del muratore a Cagliari e poi uno stabile di sua proprietà, con annesso gazebo, costruito abusivamente a Quartu. Proprio durante la perquisizione in questo villino i militari hanno trovato il posacenere in pietra e controllandolo hanno scoperto che all’interno erano stati occultati otto panetti di hascisc.

Lo stabile era protetto da sofisticato sistema di telecamere. I carabinieri hanno recuperato i filmati, in uno dei video si vede proprio il 34enne che nasconde nel posacenere in pietra la droga. Il muratore adesso si trova in cella a Uta. Ulteriori verifiche e accertamenti sono stati predisposti anche sul fronte del villino costruito abusivamente.