“La psicologia al servizio della salute e del benessere dei cittadini, dall’infanzia all’età più avanzata per azioni di prevenzione e supporto, garantendo, attraverso la formazione e la specializzazione, professionalità e competenze e adeguate alle diverse esigenze e bisogni delle persone. Per questo siamo impegnati, su diversi fronti, per rendere l’accesso all’intervento dello psicologo facilitato per tutti i cittadini”: è quanto ha dichiarato Angela Quaquero, eletta per la seconda volta presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna.

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, eletto il 15, 16 e 17 novembre scorso, si è formalmente insediato il 14 dicembre e ha eletto anche, per la prima volta, un esecutivo completamente “al femminile” con Luisa Puggioni, vicepresidente, Annalisa Mascia, tesoriera e Tiziana Curreli segretaria. “Rivolgiamo un grazie sentito e affettuoso – ha aggiunto la Quaquero – a Carmen Ghiani, Maria Mameli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Sissi Soi e Francesca Tarantini, per il percorso condiviso per sei intensi anni, nei quali la nostra professione è cresciuta e abbiamo realizzato importanti risultati”.

“Il nostro obiettivo è garantire i livelli essenziali di assistenza psicologica, in tutti gli ambiti – ha inoltre sottolineato Angela Quaquero – a cominciare dalla scuola, per cui chiediamo che la Regione si doti rapidamente di una legge regionale, che consenta la garanzia della presenza dello psicologo, che affianchi i docenti in una fase così delicata e sempre più complessa, come quella della prima infanzia e della adolescenza”.