One Ocean Foundation, l’iniziativa dedicata alla salvaguardia dei mari, e Luna Rossa Prada Pirelli Team, la sfida italiana alla 36/a America’s Cup, insieme per la promozione della salvaguardia degli ecosistemi marini e della cultura della sostenibilità ambientale. Legate dall’amore per il mare, Luna Rossa e la Fondazione – presieduta dalla principessa Zahra Aga Khan – uniscono le proprie forze per perseguire un obiettivo comune: proteggere gli ecosistemi marini e costieri.

“A sustainable challenge” è l’appello – lanciato da Luna Rossa Prada Pirelli Team con l’intento principale di accrescere la consapevolezza circa i temi della sostenibilità ambientale – al quale OOF ha deciso di rispondere supportando il team. “Salvaguardare i nostri mari, sensibilizzando il maggior numero di persone sullo stato di salute in cui versano e sulla protezione degli ecosistemi marini, rappresenta il nostro obiettivo che ogni giorno perseguiamo attraverso numerose iniziative e progetti a cui ci dedichiamo a molteplici livelli insieme ai nostri partner”, afferma il commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda Riccardo Bonadeo, vice presidente di One Ocean Foundation -. Siamo felici che Luna Rossa Prada Pirelli Team abbia scelto OOF come Sustainability Partner per la sua sfida all’America’s Cup”.

Grazie alla partnership, Luna Rossa Prada Pirelli Team si schiera attivamente a favore del mare facendosi portavoce dei valori di One Ocean Foundation così come dei punti della Charta Smeralda: un codice etico innovativo e accessibile a tutti attraverso il sito www.1ocean.org che chiunque può sottoscrivere e impegnarsi a osservare un codice di comportamento condiviso per la protezione dei mari. La Fondazione, infatti, è impegnata quotidianamente in molteplici attività di carattere educativo, a supporto della ricerca scientifica, di comunicazione e di natura sportiva con la mission di accrescere la consapevolezza circa la tutela ambientale stimolando al contempo relazioni costruttive tra tutti gli stakeholder di diverse fasce d’età e impegnati a più livelli nella preservazione degli ecosistemi marini.

“Il mare è la nostra casa e ogni giorno ci impegniamo per rispettarlo e proteggerlo – dichiara Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa – numerosi sono i passi avanti fatti dal nostro team, come l’utilizzo di fibre più sostenibili per l’abbigliamento tecnico, l’introduzione di soluzioni alternative alle plastiche monouso e attività quotidiane di salvaguardia del territorio, come la pulizia delle acque antistanti la base. Ma ancora tanto c’è da fare”.