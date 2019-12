Non ce l’ha fatta Gesuino Poddie, il falegname di 56 anni ricoverato in Neurochirurgia al San Francesco di Nuoro dopo essere caduto e aver battuto la testa sabato mentre lavorava a Olbia. L’uomo è deceduto stamattina in ospedale.

Sulla vicenda la Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta e la pm Laura Bassani ha disposto l’autopsia sul cadavere dell’uomo. Secondo i riscontri dei carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, intervenuti dopo l’incidente per verificare l’accaduto, l’artigiano stava trasportando una lastra di legno quando una folata di vento lo ha scaraventato a terra e ha sbattuto la testa.

Soccorso dal 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Olbia, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Ieri mattina le sue condizioni sono peggiorate tanto da spingere i medici a disporre il trasferimento a Neurochirurgia, a Nuoro, dove oggi ha cessato di vivere.