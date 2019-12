Ci sono anche due sardi tra i protagonisti del Concorso nazionale d’arte per parole e immagini “Linee di paesaggio”. Antonio Maciocco di Osilo si è aggiudicato il primo premio nella sezione sceneggiatura. A Francesca Corriga, oristanese, è andata una Menzione speciale. Prima classificata per la sezione fotografica, Livia Aiello di Orvieto, per la narrativa Maria Adelaide Rubini di Teramo. Promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e Oristano guidato da Maura Picciau, è ideato da Antonella Sanna responsabile area paesaggio della soprintendenza.

Fotografia, narrativa e poesia, sceneggiatura per cortometraggi e graphic novel sono le classi di concorso a cui hanno partecipato oltre 120 autori da ogni parte d’Italia. “Un risultato sorprendente dal punto di vista numerico, ma anche per la qualità delle opere pervenute”, ha rilevato Maura Picciau. “L’intento – ha aggiunto – era quello di porsi in relazione con la cittadinanza intorno ad un tema, quello del paesaggio, cruciale per il nostro tempo e centrale nell’attività quotidiana di una soprintendenza”.

Gli elaborati sono stati selezionati dalla giuria, composta da Nevina Satta, direttrice della Sardegna Film Commission, dal fotografo Dario Coletti e dalla poetessa Azzurra D’Agostino. La Premiazione dei vincitori delle cinque classi di concorso si terrà il 19 dicembre alle 18 presso la Sala Officine de Sa Manifattura, dove sarà allestita la mostra – aperta sino al 6 gennaio – con le foto risultate vincitrici, mentre i testi narrativi o poetici selezionati saranno letti dall’attrice Maria Grazia Bodio del Teatro Cedac.