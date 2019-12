Il segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli, come ogni Vigilia di Natale, sarà con i lavoratori ex Alcoa davanti alla fabbrica della Sider Alloys di Portovesme, nel Sulcis.

“In queste ultime ore le distanze sul prezzo dell’energia si sono ridotte ma serve un ultimo sforzo per chiudere il Contratto di fornitura e riavviare lo stabilimento – dice in una nota – Attualmente Sider Alloys e Gms hanno assunto 91 persone, ne restano ancora fuori 350 tra diretti e indiretti. E’ avviato il progetto di pre-revamping dell’area elettrolisi ed è fondamentale al più presto concludere il contratto per la fornitura di energia”.

Bentivogli ricorda che “la vertenza è in piedi dal 2009, con una sola tregua tra il 2010 e il 2012. Lo stabilimento ha chiuso i battenti nel 2014. Chiediamo – conclude – uno sforzo a tutti per riavviare lo stabilimento, la tenacia dei lavoratori del Sulcis merita che il 2020 sia, dopo tante delusioni, l’anno della ripartenza dello stabilimento”.