Il piano straordinario per smaltire le pratiche di Argea – 98mila (51mila arretrate, 47mila da istruire nel 2020) – è pronto per l’approvazione dell’Aula. Non domani, ma nelle sedute di venerdì o sabato. Se poi non ci dovesse essere il tempo, il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, ha già fatto sapere di essere pronto a convocare l’Aula per lunedì 23 dicembre.

Oggi intanto è arrivato il via libera unanime della commissione Autonomia. Il testo di tre articoli – frutto del lavoro comune di maggioranza e opposizione – autorizza l’agenzia Argea ad attivare un piano della durata di un anno attraverso l’impiego prioritario del proprio personale e di quello delle altre due agenzie agricole, Laore e Agris.

In che modo? Con incentivi o straordinari per i dipendenti – per un ammontare di un milione di euro – da riconoscere sulla base degli obiettivi fissati. Il compito di monitorare il piano spetterà a un’unità di progetto costituita in capo alla presidenza della Regione che dovrà relazionare ogni due mesi al Consiglio regionale sullo stato dell’arte.