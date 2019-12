Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile hanno svolto servizi antidroga nella zona di Sant’Avendrace e San Michele.

In una prima operazione, avendo notato già da tempo un via vai di persone nei dintorni di un appartamento di via Sant’Avendrace, gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione su un 22enne pregiudicato: P. E. G. Nel suo appartamento è stato infatti trovato circa 1 etto di hashish, oltre alla somma di 80 euro, un bilancino di precisione e un coltello con il quale senza dubbio veniva tagliata la sostanza. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e stamattina è stato presentato all’udienza per direttissima.

Un secondo controllo è avvenuto in un caseggiato di via Castelli: nella parte superiore esterna della cabina dell’ascensore dove si trovano i cavi di collegamento al motore, gli agenti hanno trovato una borsa frigo di colore azzurro che conteneva circa 40 grammi di cocaina, 1 chilo e 400 grammi di hashish, 360 grammi di marijuana e circa 1000 euro in contanti.

Tutto ciò è stato sottoposto sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.