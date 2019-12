Un 45enne residente a Quartu S. Elena è stato arrestato dalla Guardia di Finanza mediante l’ausilio delle unità cinofile.

Nella serata di ieri, i Finanzieri, durante un servizio di controllo del territorio in via Sant’Antonio, hanno notato alcuni movimenti sospetti: un rapido viavai di persone che si avvicinavano ad un ragazzo fermo dentro l’androne di un palazzo, e che dopo una breve conversazione, si allontanavano velocemente.

Una tipica situazione di spaccio.

I Finanzieri sono quindi intervenuti proprio durante lo scambio di droga tra lo spacciatore quartese e un suo cliente e dopo il controllo, gli hanno trovato addosso 32,2 grammi di marijuana e 41,2 grammi di hashish.

L’uomo è stato arrestato per spaccio e si trova ora ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.