Intervento dei Vigili del Fuoco, per il crollo di calcinacci da una palazzina in via Olanda nel comune di Quartu Sant’Elena.

Sul posto gli operatori dei VVF che hanno provveduto a delimitare l”area per le operazioni di messa in sicurezza, con il supporto di un’autoscala hanno rimosso le parti pericolanti e transennato l’area sottostante la struttura coinvolta.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del comune di Quartu Sant’Elena per la viabilità stradale.