Claudia Zuncheddu è stata nominata presidente della sezione ISDE di Cagliari durante l’assemblea degli iscritti Medici per l’Ambiente, affiliata all’International Society of Doctors for the Environment – ISDE (organizzazione internazionale presente ed attiva in circa trenta Nazioni al mondo, riconosciuta dalla Organizzazione delle Nazioni Unite – ONU e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS).

L’associazione lavora per diffondere ed approfondire conoscenze sul legame tra il degrado ambientale e la salute umana. Claudia Zuncheddu, da numerosi anni medico ISDE, svolge l’attività clinica di Medico di Medicina Generale e di specialista in Malattie Infettive e Tropicali a Cagliari, operando nei quartieri di Castello e Sant’Elia, occupandosi, oltre che dei residenti, anche di cittadini immigrati.