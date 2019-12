Una nuova segnalazione è giunta questa mattina alla Redazione di Cagliaripad.

La foto è stata scattata in pieno centro a Cagliari, precisamente in via Pessina, davanti al civico 83. Da quanto ci è stato riportato, l’immondezza (composta da bottiglie di plastica, cartoni delle pizze e altro materiale vario) staziona lì già da parecchi giorni.

“Truzzu, la città sta diventando sempre più sporca. È giunto il momento di porre rimedio” denuncia il cittadino che ha scattato le foto.