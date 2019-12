I probiviri del M5S hanno avviato l’istruttoria disciplinare contro il senatore ‘ribelle’ Gianluigi Paragone, ‘reo’ di non aver votato la fiducia alla manovra. A questo punto il giornalista rischia l’espulsione dal Movimento. “Sì, mi è arrivata la segnalazione – conferma Paragone all’Adnkronos – ora manderò le mie osservazioni, risponderò a tutto. Chi pensa che me ne vada si sbaglia di grosso. Non ho un carattere facile, ora ci divertiamo…”.

Fonte: Adnkronos