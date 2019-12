Strategie di mercato del Cagliari da definire dopo la gara di sabato con l’Udinese: il presidente Tommaso Giulini incontrerà il ds Marcello Carli per pianificare le eventuali operazioni di gennaio.

Nandez resterà in Sardegna nonostante il malumore del suo procuratore che reclama alcune spettanze: “Apprendo dalla stampa – ha detto il presidente rossoblù – di un’udienza a gennaio. In società non è ancora arrivata alcuna notifica del Tribunale. Nandez tornerà regolarmente dall’Uruguay dopo le vacanze prima della fine dell’anno”.

Buone notizie per il recupero di Cragno. “Il 13 gennaio farà una visita a Milano con il professore che lo ha operato – ha detto Giulini – e, se sarà dato il via libera anche dall’allenatore, il portiere sarà già a disposizione per la gara di Coppa Italia con l’Inter il giorno successivo”. Tempi più lunghi per Pavoletti: “Il ritorno è previsto per metà marzo, bisogna vedere come andranno i singoli step”.