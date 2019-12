Incidente stradale questo pomeriggio nei pressi del Tribunale per i minorenni, a Cagliari.

Una Citroen C1, guidata da un 18enne residente a Sestu, nel percorrere il viale Cimitero nella semicarreggiata centrale, svoltando a destra per la via De Gioannis si è scontrato con una VW Polo condotta da un 33enne di nazionalità rumena che percorreva il viale Cimitero nella semicarreggiata destra procedendo diritta verso la via Dante.

La Conducente della VW, assieme al suo passeggero minorenne, sono stati soccorsi e trasportati dal 118 al PS del P.O. Brotzu con assegnato codice verde.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale