Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari intorno alle 16:50, sulla Ss 131 diramazione San Sperate (centro commerciale Conforama) direzione Sassari, per uno scontro frontale tra due autovetture.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “3A” della sede centrale di viale Marconi, che all’arrivo sul posto ha estratto un conducente dalle lamiere di una delle autovetture coinvolte.

Due i feriti, che al momento sembra non siano in pericolo di vita, trasportati successivamente da un’ambulanza del 118 in ospedale.

Per tutta la durata dell’intervento una pattuglia della polizia stradale ha garantito la sicurezza ai Vigili del fuoco al lavoro e ha gestito la viabilità.