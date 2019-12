Incidente stradale questa sera nel quartiere Stampace.

Un autobus del C.T.M. che transitava in piazza Yenne in direzione di via San Giorgio, per cause in fase di accertamento, ha investito un pedone che attraversava la strada.

Il ferito, un 16enne di Cagliari, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS del presidio ospedaliero Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.