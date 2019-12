Disagi lungo le strade del Cagliaritano a causa del violento nubifragio che questo pomeriggio, come previsto dal bollettino della Protezione civile, si è abbattuto nel sud Sardegna.

Strade allagate e problemi di viabilità soprattutto nella zona di Guspini. In particolare allagamenti sono stati segnalati lungo le Statali 196, 126 e 197. Grosse pozzanghere e detriti lungo la strada provinciale 65, un’arteria di collegamento alla statale 196, sempre a Guspini, che è stata temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 93.

Problemi di viabilità per la presenza di acqua lungo la strada lungo la 387 all’altezza del bivio per Soleminis. Allagata la statale 125 all’altezza del Diverland, mentre detriti sono stati segnalati lungo la provinciale 27 per San Nicolò Gerrei. Nei vari posti stanno operando la protezione civile, l’Anas, la polizia stradale e i vigili del fuoco.