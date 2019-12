“Un’iniziativa che ha fatto conoscere la realtà europea a venti giovani, provenienti da piccoli Comuni dell’Isola, consentendogli di vedere l’Europa come un’opportunità per la crescita della nostra Isola”. Lo ha detto l’assessore degli Enti locali, Quirico Sanna, durante la presentazione dei risultati del progetto “Young work and territory in Sardinia”, curato dall’associazione Focus Europe, rappresentata dal presidente Giuseppe Cappai e da Efisio De Muru. Il progetto aveva l’obiettivo di formare sugli strumenti che l’Unione europea mette a disposizione degli enti locali e si è concluso con uno stage nell’ufficio della Regione a Bruxelles.

“Dobbiamo investire sulla formazione – ha aggiunto l’assessore Sanna – Farlo anche con ragazzi di piccole realtà locali, che spesso non hanno la possibilità di finanziare la formazione dei propri giovani, è un’opportunità per far conoscere strumenti e risorse che l’Europa mette a disposizione e che non sempre vengono utilizzate al meglio. Oltre ad essere uno strumento di crescita per le professionalità nel campo delle attività di europrogettazione a supporto degli enti locali. Nei prossimi anni ci saranno grandi risorse disponibili e per non lasciarsi sfuggire questa occasione servono professionalità, capacità e competenze. Sono risorse di cui la Sardegna ha enorme bisogno, perciò valuteremo la ripetizione del progetto, eventualmente coinvolgendo più comuni”.