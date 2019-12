Un violento nubifragio sta colpendo le città dell’hinterland cagliaritano e il Sud Sardegna.

Numerose le chiamate alla Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari, per la bomba d’acqua che si è abbattuta in diversi Comuni. A Soleminis un furgone con tre persone a bordo, mentre percorreva la strada per il campo sportivo è stato travolto dal fiume in piena.

Gli occupanti sono riusciti ad uscire dal mezzo e a mettersi in salvo.

Alle operazione di ricerca e soccorso hanno partecipato gli specialisti sommozzatori VVF, soccorritori fluviali, e soccorritori Acquatici, Polizia e Carabinieri