Il grande desiderio di Pino, non vedente cagliaritano, era quello di salire a bordo di una Ducati Monster. Il suo sogno è stato coronato dai ragazzi di Mototaccuino: «Spesso si può far felice qualcuno con veramente pochissimo e un giorno a dover chiedere potremmo essere noi. Quindi guardiamoci intorno, ascoltiamo, impariamo a vivere fra uomini e non tra fantasmi»

Siamo vicinissimi al Natale, ma questo ai ragazzi di Mototaccuino non importa perchè loro agli altri ci pensano tutto l’anno. Stavolta la richiesta di coronare un sogno è arrivata da un ragazzo non vedente, Pino che, qualche tempo fa aveva postato su Facebook un messaggio. Il suo desiderio più grande era quello di salire su una Ducati Monster ma nessuno aveva mai risposto a questo suo appello.

Ed ecco che, Nicola e Alessio di Mototaccuino si sono attivati e, questa mattina, il sogno di Pino è stato coronato. «Pino vive in un paesino del sud Sardegna e lavora a Cagliari, raccontano. Pino ci ha raccontato che non è sempre stato appassionato di moto, ma la scintilla scocca quando, purtroppo, perde il fratello per un incidente. Custodisce ancora la sua moto in garage, una Kawasaki ZX750 e da allora questa passione è cresciuta sempre di più”. E oggi è stato il giorno: «È andata benissimo e Pino ha potuto fare il suo giro a bordo di una Ducati Monster 696».

«Ed ecco la nostra morale: spesso si può far qualcuno felice con veramente pochissimo, e un giorno a dover chiedere potremmo essere noi. Quindi guardiamoci intorno, ascoltiamo, impariamo a vivere fra uomini e non tra fantasmi», concludono Alessio e Nicola.