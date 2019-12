Tra le cause guida distratta, inosservanza della segnaletica e guida in stato di ebbrezza.

Sono stati 964 gli incidenti nel 2019, di cui sette mortali nella città di Sassari. Sono alcuni dei dati forniti dal Comando della Polizia locale durante il convegno “Un cortometraggio per la vita”. Il comandante Gianni Serra ha analizzato i dati sull’incidentalità registrati nel territorio comunale di Sassari nel 2019, soffermandosi sulle principali cause scatenanti gli incidenti, sulla loro natura, sui soggetti maggiormente coinvolti, sulle fasce orarie in cui si registra la più alta percentuale di sinistri stradali, sulle strade in cui si registra il più alto indice di incidentalità.

Fino al 16 dicembre 2019 gli incidenti nel territorio comunale sono stati 964, tra questi sette mortali, mentre 581 hanno causato soltanto danni ai veicoli e 376 lesioni alle persone. Tra le cause, la più diffusa è la guida distratta, con un’incidenza del 33,66 per cento, il mancato rispetto dei segnali stradali ha causato il 30,98 per cento dei sinistri, manovre irregolari il 14,57 mentre la guida in stato di alterazione psicofisica (per uso di alcool o droghe) il 10,22.