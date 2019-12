Metro e Conad hanno deciso di ritirare due articoli dal mercato. Il primo, “Filetti di alici all’olio di oliva“, è stato richiamato per la presenza di corpi estranei di natura metallica. Il secondo, i bastoncini di pesce surgelati a marchio Ocean Blue, per aflatossine oltre la norma.

Filetti di alici all’olio di oliva:

Conad ha ordinato in via precauzionale il richiamo del seguente lotto di produzione che riguarda i Filetti di alici all’olio di oliva, in quanto su alcune confezioni è stato riscontrato un contenuto di istamina superiore ai limiti previsti.

Nello specifico si tratta del lotto MT189 dei Filetti di alici all’olio d’oliva distesi vaso 150 gr (Codice EAN: 80129011) con scadenza 08/10/2020, prodotto per Conad da Zarotti SpA nello stab. Poseidon SH. P. K. NIPT: J 68319506 G Shengjin Albania.

I clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al suddetto lotto sono invitati a riportarle in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso.

Bastoncini di pesce surgelati Ocean Blue

Il punto di acquisto Metro ha richiamato i bastoncini di pesce surgelati a marchio Ocean Blue, per la possibile presenza di un corpo estraneo di natura metallica. Il prodotto è confezionato in scatole da 30 pezzi, pari a 900 grammi, con il numero di lotto L9032F90 e il termine minimo di conservazione 31/08/2020. I bastoncini di pesce sono stati prodotti da Frosta nello stabilimento di Bydgoszcz, in Polonia (marchio di identificazione PL04611803WE).

“I clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al suddetto lotto sono invitati a riportarle in qualsiasi punto di vendita, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso” informa lo Sportello dei Diritti.