Incidente mortale nel primo pomeriggio lungo la statale 125, all’altezza di Olia Speciosa, nel territorio di Castiadas. La dinamica dell’incidente e le generalità della vittima non sono ancora state diffuse, sul posto stanno operando i carabinieri. Da quanto si apprende, per cause non ancora accertate, si sono scontrate frontalmente una Mercedes e una Nissan.

Nel violento impatto il conducente della Mercedes è morto sul colpo. Gravemente ferito il guidatore della Nissan trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di san Vito che si stanno occupando dei rilievi, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.

Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.