Intervento della squadra ‘8A’ dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito nel primo pomeriggio di oggi, congiuntamente agli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 con anche l’elisoccorso, sulla nuova strada statale 125, all’altezza del bivio di Olia Speciosa a Castiadas (CA), per un’incidente stradale.

Per cause ancora da accertare due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro, (un fuoristrada Nissan e una Mercedes) nel quale purtroppo ha perso la vita un 24enne di nazionalità cinese, mentre un uomo di 51 anni è stato trasportato in codice rosso, date le sue gravi condizioni, all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Gli operatori della squadra VVF hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della Stazione di San Vito per gli accertamenti e i rilievi di legge.