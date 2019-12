Il capitano Carlo Lizzani è il nuovo comandante della Guardia di finanza di Olbia, dove già dal 2017 comandava il nucleo operativo. Ufficiale dal 2009, 37 anni, di Pozzuoli, in precedenza ha guidato la sezione Criminalità economica del nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino e poi di Seveso, conducendo tra le altre l’indagine “Last Battle”, che ha portato alla scoperta di una frode fiscale da oltre 20 milioni di euro.

Laureato in Giurisprudenza alla Seconda Università degli Studi di Napoli, dottore di ricerca in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici, master in Fiscalità internazionale alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, è abilitato alla professione forense. È giornalista pubblicista.