Tragedia questa sera a Solanas. Un uomo di 55 anni si è sentito male durante una battuta di caccia ed è morto. Il cacciatore, da quanto sia apprende, era in compagnia di altre persone.

Poi si sarebbe avventurato in una zona impervia, improvvisamente si è sentito male – forse colpito da un infarto – accasciandosi sul terreno. Immediata la chiamata al 118 e l’arrivo sul posto dell’Elisoccorso. I medici, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto stanno intervenendo i carabinieri della Compagnia di Quartu che stanno cercando di raggiungere il punto in cui è avvenuta la tragedia e i vigili del fuoco.