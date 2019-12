Tamponamento a catena nella notte lungo la SS195 dove una Fiat Marengo all’altezza del km. 4bis circa, per cause in fase di accertamento, ha tamponato una Ford Fiesta, la quale a seguito dell’urto veniva spinta in avanti e urtava l’autovettura davanti.

La conducente della Fiesta è stata trasportata all’ospedale Marino

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di rito.