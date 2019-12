Leo Gassmann (con Va bene così), Fadi (Due noi), Marco Sentieri (Billy Blu), Fasma (Per sentirmi vivo), Eugenio in via di Gioia (Tsunami) sono i cinque artisti che stasera durante la trasmissione Sanremo Giovani hanno conquistato un pass per l’Ariston.

Esclusi nei duelli tv, Thomas, Reclame, Shari, Jefeo, Avincola.

Ai cinque si aggiungono, da Area Sanremo, Gabriella Martinelli e Lula (Il gigante d’acciaio, dedicata a Taranto e alle vicende dell’ex Ilva) e Matteo Faustini (Nel bene e nel male). Approda di diritto all’Ariston anche la giovanissima Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young.