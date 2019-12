Il Bike Demurtas Nuoro si sta dando un gran da fare per l’organizzazione e la più totale riuscita del Gran Premio Ciclocross-Città di Nuoro lavorando alacremente col Natale quasi alle porte.

Un appuntamento da non perdere domenica 22 dicembre per l’assegnazione dei titoli regionali FCI Sardegna, un evento che attira gli specialisti del cross pronti a misurare le proprie ambizioni sul collaudato tracciato all’interno del Galoppatoio Comunale Prato Sardo.

Questo percorso è stato già testato con ottimi riscontri nel 2017: gli spazi messi a disposizione dal “gruppo ippico nuorese” si prestano perfettamente all’organizzazione di una manifestazione del genere: lunghi rettilinei, prati verdi, un fondo perfetto e spazi enormi permettono la creazione di un circuito di gara degno delle migliori manifestazioni nazionali.

Gli atleti dovranno fare i conti con la classica serie di ostacoli, un dosso da scalare a piedi e un canale che in pochi riusciranno ad attraversare in bici per uno sviluppo complessivo di 2650 metri.

Programma 22 dicembre

– dalle 8:30 ritrovo presso il Galoppatoio comunale in zona Prato Sardo

– ore 9:00 – 10:20 prove libere percorso

– ore 10:30 – 10:50 gara G6 per la durata di 20 minuti

– ore 11:00 – 11:30 gara esordienti e allievi 30 minuti

– dalle ore 11:30 alle ore 12:00 prove libere percorso

– ore 12:10 – 12:50 gara 40 minuti (master 4-5-6, donne e juniores)

– ore 13:10 – 14:10 gara 60 minuti (élite sport, master 1-2-3 ed open)

– ore 14:40 premiazioni

– aperture griglie partenza: 10 minuti prima dell’inizio di ogni gara