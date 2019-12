Da tempo la Polizia monitorava la palazzina di via Castelli a Cagliari, dove quotidianamente assisteva a un via vai di persone, scoperte poi a comprare droga.

Il blitz è avvenuto ieri mattina e ha visto arrestati due pregiudicati cagliaritani per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Uno, di 40 anni, faceva la sentinella e monitorava l’arrivo delle forze dell’ordine; il secondo di 39 anni provvedeva alla consegna. Un vero e proprio lavoro organizzato.

Una volta giunta sul posto, la Polizia ha perquisito il borsone del 40enne, trovando al suo interno circa 11 grammi di cocaina, 850 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana, più la somma in denaro di 300 euro.

Questi due arresti seguono, a distanza di pochi giorni, l’altra operazione antidroga svolta sempre nel medesimo palazzo di via Castelli, dove gli agenti avevano sequestrato una borsa nascosta in un vano dell’ascensore condominiale contenente 40 grammi di cocaina, 1 chilo e 400 grammi di hashish, 360 grammi di marijuana e circa 1000 euro in contanti, oltre a tutto l’occorrente per la suddivisione della droga in dosi.