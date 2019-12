Due star della musica internazionale protagonisti la prossima estate in Sardegna. James Blunt si esibirà alla Forte Arena di Santa Margherita di il 27 luglio 2020, mentre Ben Harper sarà in concerto il 10 agosto a Riola Sardo.

Poco dopo la notizia dell’uscita del suo sesto album in studio “Once Upon a Mind” a ottobre, Blunt ha annunciato il suo nuovo tour in Europa. L’artista britannico ha pubblicato il suo primo album “Back To Bedlam” nel 2004, assieme al singolo “You’re Beautiful” che è diventato in breve tempo una hit mondiale.

I biglietti sono disponibili a partire dalle 10 di sabato 21 dicembre su Box Office Sardegna e Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Prevendita al via da oggi, invece, per il concerto di Ben Harper sul circuito Box Office Sardegna: 50 euro posto a sedere, 40 eruo posto in piedi, più i diritti di prevendita.