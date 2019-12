Intervenendo sull’ordine dei lavori nella seduta convocata oggi, Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, ha stigmatizzato la mancata nomina del Commissario di Forestas, attesa da oltre 80 giorni.

“L’inerzia della Giunta è sconcertante. Non ha risposto alle nostre interrogazioni in materia e ha ignorato i nostri accessi agli atti. Una palese violazione di legge contro cui prenderemo tutti i provvedimenti. La realtà è che la delibera di nomina non esiste, è un falso”, sostiene Agus, che prosegue “Siamo gravemente preoccupati per diversi motivi: Forestas ha competenze in materia di protezione civile e sicurezza dei luoghi e delle persone e le inadempienze causate dalla Giunta sono già state oggetto di attenzione da parte del Prefetto di Cagliari. A questo si aggiunge il grave ritardo dell’approvazione del consuntivo 2018 e del piano di assunzioni 2020”.

In chiusura Agus ha attaccato duramente la Giunta regionale anche in relazione agli interventi sugli oltre 1161 operai a tempo determinato. “Abbiamo letto sui giornali le dichiarazioni della Giunta in questa materia. Mi sembrano idee campate per aria e dettate da superficialità: il tema è complesso e merita analisi approfondite che tengano conto del parere dei Ministeri, degli enti previdenziali, della Conferenza Stato-Regioni”.

Analisi che non si stanno compiendo, secondo l’opposizione in Consiglio regionale, anche in ragione delle mancate risposte agli atti presentati e alle assenze reiterate degli Assessori e del Presidente ai lavori dell’Aula.

“Ogni azione su Forestas deve essere fatta con l’attenzione e la professionalità di un artificiere, lo diciamo da sempre – chiude Agus – esattamente come si fa con la dinamite. Sarebbe saggio e prudente estendere il dibattito al Consiglio regionale, che invece è stato esautorato dalle sue funzioni di proposta. Putroppo non possiamo discuterne nemmeno col Commissario dell’Agenzia, visto che con un atto falso questo non è stato realmente nominato. Abbiamo la preoccupazione seria di essere coinvolti solo a frittata fatta, quando per colpa del pressappochismo della Giunta non potremo far altro che piangere sulle macerie”.