Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso, a partire dalle ore 18:00 del 20 e sino alle ore 20:00 del 21 dicembre un avviso di allerta con i seguenti codici:

– giallo per rischio idrogeologico (criticità ordinaria) sui bacini: Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro;

– giallo per rischio idraulico (criticità ordinaria) sui bacini: Iglesiente e Campidano;

– arancione per rischio idraulico (criticità moderata) sui bacini: Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.