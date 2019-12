Frane, alberi crollati e un torrente esondato: è il bilancio dell’ondata di maltempo, che nelle ultime ore si è abbattuta nell’estremo ponente della Liguria, con particolare intensità nella zona di Sanremo. Sull’Aurelia, all’altezza del bivio per via Duca D’Aosta, dove la famosa salita del Poggio della Milano-Sanremo, è crollato un albero sulla strada. Una frana, invece, è scesa in frazione Borello, sotto San Romolo mentre il torrente Armea è esondato tra Biesse Laterizi e il ponte di ferro.

In quel punto, la polizia locale ha chiuso la strada. Vigili del fuoco, protezione civile e forse dell’ordine sono al lavoro per sopralluoghi e interventi di sicurezza nel territorio.