Cagliari: rocambolesca fuga dalla polizia, si lancia dal balcone

Movimentato arresto ieri in piazza San Michele, a Cagliari, dove un uomo, per scappare alla Polizia è salito sul tetto di una palazzina di via Premuda.

Mentre la Polizia ha circondato l’edificio il fuggitivo si è calato dal tetto passando dal terzo piano pericolosamente per i balconi fino al secondo per poi cadere su una tettoia che ne ha attutito l’impatto col suolo.

Il tutto mentre assistevano alla scena decine di persone e documentato da un video diventato virale che da ieri notte gira sulle chat. Mentre un poliziotto si avvicinava alla copertura sfondata per cercare l’uomo, questo esce da una particina e scappa.

A quel punto, tra il tifo dei residenti, il fuggitivo, dopo aver scavalcato una ringhiera se la dà a gambe levate fino al sagrato della chiesa di San Michele rincorso dai poliziotti. Ma viene raggiunto dai poliziotti e arrestato.