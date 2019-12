La sala operativa 115 del comando Vigili del fuoco di Oristano sta ricevendo numerose chiamate per le abbondanti piogge che si sono abbattute in diversi comuni della provincia.

Diverse le tipologie di intervento messe in atto, dalla verifica della stabilità al soccorso di persone isolate.

Si segnala l’intervento anche del Drago Vf61 che si è alzato in volo per il soccorso di 2 persone rimaste isolate nella propria azienda in quanto il il torrente adiacente si è ingrossato e ha reso impossibile per la coppia abbandonare la proprio tenuta.

Notizia in aggiornamento