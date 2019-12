Allarme a Bosa, sulla costa nord occidentale della Sardegna, per la piena del fiume Temo che si è ingrossato pericolosamente. Le forti precipitazioni che si sono susseguite durante la notte in tutto il bacino a monte della cittadina, con 50 mm di pioggia, si sono riversate sul fiume che ora è oltre 1,30 cm sul livello del mare.

Nel borgo il Temo non ha creato danni, ma ha allagato le banchine delle barche della piccola pesca, mentre è esondato nelle campagne circostanti, raggiungendo, in alcuni casi, anche un metro di altezza in località Su Adu. Il Centro operativo comunale (Coc) è in stato di allerta da ieri, quando la portata della diga a monte del fiume ha superato i 76 metri cubi al secondo: questa mattina alle 10:30 si è raggiunti i 330 mc al secondo corrispondenti ad un livello di 28 metri di altezza del bacino.

“Stiamo monitorando la situazione che è in continua evoluzione – spiega il sindaco di Bosa, Piero Casula – Per questa sera sono attese nuove piogge e tutta la macchina operativa è in campo”.