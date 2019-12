“Finalmente è stato tagliato il traguardo ed è stato dato il via libera per la task force per accelerare l’istruttoria delle pratiche agricole arretrate”. Il plauso arriva da Coldiretti Sardegna che da due anni sollecitava il provvedimento su Argea “per dare respiro al settore visto il forte ritardo nell’istruttoria delle pratiche”.

“Ora il testimone passa direttamente al sistema della burocrazia regionale, composta davvero da tanti tecnici preparati che dovranno dimostrare le proprie capacità per riportare a regime una situazione stagnante da tempo. Chiediamo – è l’appello di Coldiretti Sardegna – che la Giunta possa disegnare obbiettivi e cronoprogamma in modo da verificare periodicamente l’efficienza della task force”.

“Finalmente si è dato ascolto alle imprese agricole che da tempo lamentano questi ritardi che stanno creando gravi problemi – dice il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Un plauso al presidente della giunta Solinas e della quinta commissione Maieli che va esteso a tutto il Consiglio regionale che l’ha approvato all’unanimità capendone l’importanza e l’urgenza”.

“Per una volta si sono lasciate da parte le divisioni politiche per trovare insieme la soluzione ad un problema annoso – evidenzia il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba -. Adesso è fondamentale dare gambe e rendere operativa immediatamente la task force”.