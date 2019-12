Raffiche di maestrale con punte sino 130 chilometri orari attese in Sardegna per domenica 22 dicembre, il vento soffierà in media sui 75 km/h, ma che in alcuni punti raggiungerà un’intensità più elevata.

Secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu, “sono previsti 35-40 nodi con qualche rinforzo fino a 70 nodi di punta”. In particolare le giornate più critiche saranno quella di domenica e lunedì 23 dicembre, “a causa di una depressione che si sposta dalla Penisola Iberica verso la Sardegna, in una situazione instabile”.

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare per Natale, mentre un ulteriore peggioramento è previsto per l’ultimo fine settimana del 2019.