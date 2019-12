Manca il personale alla Motorizzazione civile di Nuoro dove i tre dipendenti andati in pensione non vengono sostituiti. Così l’attività non va avanti e gli uffici resteranno chiusi sino al 7 gennaio, creando alcuni disagi per i cittadini e per gli operatori delle autoscuole.

Dopo un incontro sulle problematiche della Motorizzazione, che si è tenuto alla Camera di Commercio di Nuoro è intervenuto il dirigente dei Fratelli d’Italia Daniele Maoddi: “Ormai l’indebolimento politico e amministrativo che negli ultimi dieci anni hanno interessato il Nuorese e l’Ogliastra, ci hanno fatto abituare alle situazioni più inaccettabili – ha rimarcato ricordando le due interrogazioni parlamentari presentate dal deputato Fdi Salvatore Deidda – Serve l’unità di tutti i soggetti istituzionali regionali e locali affinché il governo individui una soluzione definitiva che attribuisca alla Motorizzazione di Nuoro le risorse umane per scongiurare la chiusura e garantire il regolare svolgimento delle attività e i diritti dei cittadini e degli operatori”.