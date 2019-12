Due ragazze sono morte dopo essere state investite a Ponte Milvio, cuore della movida romana. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’incidente. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale e il 118.

Al momento dell’incidente le due giovani stavano attraversando Corso Francia, una strada a scorrimento veloce a due passi da Ponte Milvio, luogo di ritrovo usuale dei giovani il sabato sera. La strada era bagnata dalla pioggia che è scesa copiosa sulla città già da ieri sera. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Parioli che sono giunti sul posto. I sanitari del 118, una volta arrivati sul luogo dell’impatto, non hanno potuto far altro che constatare la morte delle due ragazze.

Sono due ragazze di 16 anni le vittime dell’investimento avvenuto nella notte a Roma a Corso Francia, all’altezza di via Flaminia. Sul posto per i rilievi pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale. Alla guida dell’auto un ragazzo di 20 anni che è stato sottoposto ai test sull’assunzione di alcol e droga. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto