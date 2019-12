Incidente stradale questa mattina in via Corsica a Cagliari, dove una Citroen C2, guidata da una 37enne cagliaritana si è scontrata con una Toyota Yaris condotta da una 62enne di Cagliari che percorreva la via Curie in direzione is Guadazzoni.

Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo Ford C Max condotto da un 49enne di Cagliari.

Una persona è stata soccorsa e trasportata dal personale di un’ambulanza del118 al pronto soccorso del policlinico.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.