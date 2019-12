Portovesme, sit-in contro i veleni industriali

Si è svolto questa mattina, in contemporanea in tutta Italia, un sit-in sulle bonifiche nelle aree inquinate.

” I veleni Industriali presenti nel suolo e nelle falde acquifere persistono, contaminando alimenti locali e il nostro sangue “, affermano gli organizzatori.

“Continua la farsa dell’impegno sottoscritto tra Aziende, Ministero e governo regionale, dove ogni industria presente a Portovesme, avrebbe dovuto fare la propria parte attivandosi per la messa in sicurezza delle falde e suolo di sua competenza ma non l’hanno fatto”, prosegue la nota.

Per queste ragioni si sono ritrovati davanti alla nuova banchina, dietro l’Enel, fronte mare, dove nei terreni poi finiti sotto sequestro giudiziario, si scopri’ l’interramento di bidoni e rifiuti industriali pericolosi, secondo l’accusa che portò al processo.