Nottata e mattinata di super lavoro per i vigili del fuoco a Cagliari per le potenti raffiche di maestrale. Decine gli interventi in tutta l’area metropolitana soprattutto per la caduta alberi e rami: alcune auto sono rimaste danneggiate.

Interventi anche per ridurre diverse situazioni a rischio soprattutto a causa di muri pericolanti e infiltrazioni d’acqua. Tutto regolare all’aeroporto di Elmas: finora, nonostante il maestrale, nessun problema per arrivi e partenze degli aerei.